Torna Spaziocinema, protagonisti i robot di Blade Runner del 2019

Sapete in che anno è ambientato il capolavoro cinematografico di Ridley Scott, Blade Runner? Nel 2019, l’anno che stiamo vivendo. Siamo ben lungi dall’esistenza di intelligenza Artificiale raccontata nel film, tratto da un famoso romanzo del 1968 di Philip K. Dick intitolato “Il cacciatore di androidi”, ma passi avanti enormi sono stati fatti ed è questa l’occasione per fare il punto con guest star l’Istituto Italiano di Tecnologia.

Torna #SpazioCinema con Blade Runner versione Digital Cut, un evento targato ASI da non perdere il prossimo 3 maggio alle ore 21.

I prossimi appuntamenti cinematografici? Il 31 maggio sarà la volta di “Gagarin – Primo nello Spazio” che racconta la storia del cosmonauta sovietico Jurij Gagarin, il primo uomo ad andare nello spazio nell’aprile 1961. Il 28 giugno, a meno di un mese dal cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, tornerà sugli schermi dell’ASI “First Man – Primo Uomo” che narra l’avvincente storia dell’astronauta della NASA Neil Armstrong, primo essere umano a mettere piede sulla Luna.