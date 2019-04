Torre Salsa Space Weekend: dal 17 al 20 Maggio in Sicilia tra “I cieli più belli d’Italia”

Dal 17 al 20 Maggio 2019 in provincia di Agrigento, presso l’Agriturismo Torre Salsa, si svolgerà “Torre Salsa Space Weekend”, un lungo weekend organizzato dall’Agriturismo Torre Salsa e Astronomitaly, ricco di attività a contatto con l’astronomia sotto uno tra “I cieli più belli d’Italia“.

Si comincia Venerdì 17 Maggio con la cena a base di prodotti tipici locali dell’Agriturismo – per degustare i sapori della cucina siciliana – e con l’inizio di un cammino alla scoperta dell’Universo attraverso il Viaggio nel Cosmo 3D, un’esplorazione virtuale dello Spazio per imparare a riconoscere le costellazioni e le stelle più importanti.

Sabato 18 Maggio sarà la Notte della Luna Blu, durante la quale si potrà vivere un contatto con il cielo stellato ancora più diretto ed emozionante con l’AstroTour, un’esperienza di osservazione delle stelle con un telescopio ed una guida dedicata. Quella sera la Luna si mostrerà in tutta la sua bellezza e si avrà la possibilità di fotografarla dal telescopio con i propri smartphone e tablet.

Infine Domenica 19 Maggio, al mattino dopo la colazione, inizierà l’osservazione del Sole con un telescopio dotato di filtro solare per vedere i fenomeni che ogni giorno avvengono sulla nostra stella. In caso di condizioni ottimali sarà possibile osservare anche le macchie e le eruzioni solari, fenomeni di dimensioni inimmaginabili per noi piccoli abitanti di un immenso Universo.

Per l’intero weekend si potrà soggiornare all’Agriturismo Torre Salsa e godersi una vacanza di relax al mare, con tutti i comfort, osservando tramonti e panorami indimenticabili.