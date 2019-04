Toscana: la Guardia Costiera soccorre due barche a vela in difficoltà

La Guardia costiera ha soccorso due barche a vela in difficoltà nel tratto di mare davanti alla costa toscana. Entrambi gli interventi, si è appreso oggi, sono avvenuti nella giornata di domenica scorsa. L’Ufficio Circondariale marittimo di Porto Santo Stefano (Grosseto) è intervenuto con la motonave CP 868 in soccorso della “Nessun Dorma”, unità a vela con motore in avaria a sud di Porto Ercole (Gr) e in grossa difficoltà a causa delle cattive condizioni meteo marine.

Una volta raggiunta la barca, i militari hanno immediatamente trasbordato una dei due occupanti in preda ad un malore per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118, frattanto giunti in porto con un’autoambulanza allertata dalla sala operativa della Guardia Costiera. La barca è poi riuscita a rientrare a lento moto agli ormeggi e ad essere messa in sicurezza con l’assistenza del personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Porto Ercole. Negli stessi frangenti, l’Ufficio Circondariale marittimo di Piombino (Livorno) ha operato a seguito di una segnalazione di Mayday sul canale 16 Vhf ricevuta dalla sala pperativa di Livorno. Due persone a bordo di un natante a vela di circa 7 metri, avevano lanciato l’allarme riferendo di trovarsi grossa in difficoltà al largo del Golfo di Baratti e sempre per l’improvviso peggioramento delle condizioni meteo.

‘Palla di Foo”, questo il nome del natante sul quale navigavano, aveva l’albero danneggiato e il piccolo motore ausiliario in avaria e pertanto non erano in condizioni di governare la barca. Immediatamente è stata disposta l’uscita della motonave CP 892 e della motonave CP 2108, ed è stato dirottato in zona un rimorchiatore, che si trovava in navigazione a circa 5 miglia al traverso del Golfo di Baratti, per prestare la prima assistenza. I due occupanti dell’imbarcazione, che erano riusciti fortunatamente a trovare riparo nel Golfo di Baratti, venivano soccorsi dalle motovedette intervenute e portati in salvo a terra. La Guardia Costiera, si legge in un comunicato, “ricorda a tutti i diportisti che vogliono intraprendere la navigazione di controllare sempre prima di uscire in mare lo stato di efficienza della propria imbarcazione, le dotazioni di sicurezza e i bollettini meteo della giornata”.