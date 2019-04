Toyota “Mirai” official car di Seeds&Chips 2019

Seeds&Chips – The Global Food Innovation Summit, l’evento di riferimento internazionale per l’innovazione nella filiera agroalimentare e per la sostenibilità, annuncia con Toyota, leader mondiale nella produzione di autoveicoli, l’accordo di official car della manifestazione per Mirai, la prima berlina a celle a combustibile alimentate a idrogeno prodotta in serie al mondo.

Toyota e Lexus sono partner tecnici di Seeds&Chips 2019 e supporteranno l’organizzazione dell’evento con la più avanzata tecnologia al servizio della mobilità sostenibile.

Una flotta di 4 Toyota Mirai ad idrogeno e 8 Lexus UX Full Hybrid saranno a disposizione dei numerosi ospiti internazionali che giungeranno a Milano per la quinta edizione del Summit, dal 6 al 9 maggio, presso la Fiera Milano Rho, e circoleranno per le vie del centro città, dagli aeroporti e fino all’area del polo fieristico.

“Siamo onorati di essere partner di questo evento di respiro internazionale dedicato al tema della sostenibilità – dichiara Mauro Caruccio, AD Toyota Motor Italia – e siamo orgogliosi di poter contribuire al successo dell’edizione 2019 di Seeds&Chips, portando in anteprima italiana la nostra tecnologia elettrificata più avanzata. Toyota è da sempre impegnata nel fornire soluzioni innovative di mobilità per la sicurezza delle persone e la salvaguardia dell’ambiente”.

“Per questo prestigioso evento – continua Mauro Caruccio – abbiamo scelto due modelli che rappresentano la testimonianza più concreta della strategia Toyota per il futuro: Lexus UX, lanciata a Marzo sul mercato italiano, e Toyota Mirai, prima berlina a idrogeno, che anticipa letteralmente il futuro”.

Marco Gualtieri, fondatore e Presidente di Seeds&Chips, dichiara: “È sicuramente un grande piacere annunciare questa collaborazione con un brand di assoluto valore globale come Toyota, con cui ci sentiamo di condividere la propensione a guardare al futuro, una forte matrice di stampo internazionale e un approccio sostenibile, fattore ormai imprescindibile per tutti i settori e mercati in cui si opera”.

Seeds&Chips rappresenta una vetrina d’eccezione dedicata alla promozione di talenti e di soluzioni tecnologicamente all’avanguardia: nell’area espositiva, decine le startup provenienti da tutto il mondo. Di altissimo livello il palinsesto di conferenze organizzate per discutere di scenari, modelli e innovazioni che stanno cambiando il modo in cui il cibo è prodotto, trasformato, distribuito, consumato e raccontato, ma anche dello stretto legame tra alimentazione e salute. In primo piano, inoltre, i temi della plastica e della blockchain. Grande attenzione sarà dedicata all’Africa e agli SDGs delle Nazioni Unite. A questo proposito, nel corso del Summit sarà presentata la piattaforma sorella di Seeds&Chips, Sustain&Ability.

Protagonisti indiscussi saranno i giovani: i teenovator apriranno tutte le sessioni di lavoro. Attesi centinaia di ospiti, nazionali e internazionali, con ruoli di primo piano nei governi e nelle organizzazioni internazionali, nelle multinazionali come nelle piccole aziende, nelle università e nei centri di ricerca, nelle fondazioni e nelle associazioni di categoria. Alec Baldwin sarà il keynote speaker della prima giornata.