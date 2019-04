Tragico malore in auto: muore 11enne in mezzo al traffico, vani gli sforzi dei soccorritori

E’ stato colto da malore mentre era in auto con la madre, il bambino di 11 anni morto a Roma. La tragedia è accaduta intorno alle 8 di mattina in Via Cristoforo Colombo dove il traffico era rallentato per la preparazione del circuito di Formula E.

Secondo quanto si è appreso, stavano accompagnando il bambino a scuola quando si è verificato il malore. A bordo dell’auto c’erano madre, figlio e zia: per soccorrere il bambino le due donne hanno chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale nelle vicinanze. Ma purtroppo le condizioni di salute del bambino si sarebbero aggravate repentinamente, rendendo vano l’arrivo dell’autoambulanza scortata sul posto da due pattuglie di vigili. L’undicenne infatti è deceduto poco dopo. L’autovettura si trovava sulla Cristoforo Colombo all’altezza di via Wolf Ferrari, nella zona Infernetto.

Il traffico nell’intero quadrante sud da stamani era rallentato per la preparazione del circuito della Formula E all’Eur, causando le lunghe code proprio sulla Cristoforo Colombo.