Trapianti, Fontana: “Alex guarito, stupendo miracolo di Pasqua”

“Uno stupendo miracolo di Pasqua. Alex è guarito, è la notizia più bella che aspettavamo. Ti abbracciamo con affetto, Alex. E con te abbracciamo anche mamma e papà. Complimenti all’equipe medica del Bambino Gesù e grazie alle migliaia di persone che si sono messe in coda nelle piazze italiane per dare una mano a questo bimbo speciale”. Così su Twitter il ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana dopo le notizie positive emerse a quattro mesi dall’intervento effettuato sul piccolo Alex, affetto da una malattia rara.