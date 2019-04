Andava a spasso con una baionetta, ai poliziotti ha detto: “Sono Sandokan, la tigre della Malesia”

E’ stato trovato in possesso di una baionetta da 40 cm, con lama lunga 30 cm. Agli agenti delle Volanti della Questura di Ancona ha detto semplicemente si essere “Sandokan, la tigre della Malesia“. Il protagonista di questa grottesca vicenda è un 37enne, individuato durante la notte mentre si dirigeva verso la stazione ferroviaria con un voluminoso sulle spalle. Ai poliziotti che lo hanno fermato per un controllo, ha detto che stava andando a prendere un treno per Roma per andare dal padre a trascorrere la giornata del 25 aprile. Quando hanno aperto lo zaino, gli agenti hanno trovato la baionetta, verde di marca Trevi, di cui l’uomo non ha saputo giustificare il possesso: ha solo riferito di avere trovato l’arma in un casale abbandonato e di volerla regalare al padre, aggiungendo di essere Sandokan, la tigre della Malesia. “Sandokan” è stato accompagnato in Questura e denunciato per porto abusivo di arma, la quale ovviamente è stata sequestrata.