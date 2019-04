Tubercolosi: ricoverata bimba di 7 anni, 40 persone in profilassi

Ricoverata al reparto malattie infettive dell’ospedale Infermi di Rimini per tubercolosi una bimba di 7 anni.

Ausl Romagna ha fatto scattare il protocollo ministeriale che vede coinvolte circa 40 persone, in particolare i compagni di scuola, gli insegnanti e i familiari: tutti sono stati sottoposti al test Mantoux per accertare se abbiano o meno contratto la malattia.

La piccola, dopo le prime cure, sta meglio.