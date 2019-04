Tumore ovarico, l’8 maggio è la Giornata Mondiale: Bologna si illumina di azzurro contro il killer silenzioso

Quasi 50 mila: è il numero di italiane che in questo momento convivono con un tumore dell’ovaio. Un tumore subdolo, di cui non si parla abbastanza; è la malattia tumorale femminile meno conosciuta, più sottostimata, ma anche la più letale: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati 5.200 nuovi casi e solo il 39% delle pazienti colpite sopravvive a 5 anni dalla diagnosi (dati AIOM).

Una malattia dai sintomi vaghi: la diagnosi precoce è rara e le terapie si contano sulle dita di una mano. Il tumore ovarico sta però uscendo dall’ombra: l’8 maggio si celebra in tutto il mondo la sesta Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico: per il Comitato Organizzatore Internazionale, di cui Loto Onlus fa parte, ricerca, informazione e diagnosi tempestiva sono le parole d’ordine per combattere il più pericoloso dei tumori femminili.

A Bologna Loto Onlus – l’associazione no profit nata con l’intento di colmare un vuoto informativo e di consapevolezza sul carcinoma dell’ovaio – ospita due giornate di sensibilizzazione, approfondimento e confronto che coinvolgono tutti, dai cittadini alle pazienti, fino alla comunità scientifica.

Si comincia proprio mercoledì 8 maggio con l’iniziativa “Bologna si illumina di Loto”: alle 19 si parte dalla fontana del Nettuno nel centro storico per una visita della città declinata al femminile. Le guide dell’associazione “Succede solo a Bologna” conducono i partecipanti sulle orme delle donne che hanno reso grande il capoluogo emiliano: dalla scultrice rinascimentale Properzia de Rossi alle prime donne pittrici nella storia dell’arte, Lavinia Fontana ed Elisabetta Sirani; dalla “Santa” bolognese per antonomasia, Caterina de’ Vigri, il cui corpo è ancora integro, fino a Laura Bassi, la prima donna al mondo a ottenere una cattedra universitaria, e Irma Bandiera, giovane staffetta partigiana. La visita si conclude alle 20.15 con un aperitivo nel cuore nascosto della città, nella Sala della Musica all’interno della Basilica di San Petronio, uno spazio suggestivo solitamente chiuso al pubblico. Da qui alle 21 si può assistere a uno spettacolo unico: il centralissimo Palazzo Re Enzo, in Piazza Maggiore, viene illuminato di “azzurro Loto”, in modo da richiamare l’attenzione di tutti su questa patologia.

Non è finita: sabato 11 maggio a partire dalle 9 si prosegue presso il Policlinico Sant’Orsola (Pad. 11, Aula Magna “Viola”) con il convegno scientifico “I tumori dell’ovaio nel 2019” con l’obiettivo di fare il punto sulle nuove prospettive di cura e gli strumenti di diagnosi precoce dei tumori ovarici. Introduce Claudio Zamagni, Responsabile dell’Oncologia Medica Addarii del Policlinico Sant’Orsola e Direttore del Comitato Scientifico di Loto Onlus.

Il pomeriggio è dedicato a un momento corale con l’incontro “Emozioni a confronto”: dalle 14.30 medici, infermiere, pazienti, operatori si raccontano e presentano la propria esperienza e i diversi punti di vista nel percorso di cura oncologico; l’evento viene condotto dalla giornalista Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna e Starbene.