Tumori: 20 anni di “Race for the cure”, spot d’autore per la prevenzione

L’energia di una squadra femminile di pallavolo, guidata da Cristina Capotondi, che arriva con un minivan al Policlinico Gemelli per ‘rapire’ la coach ricoverata e andare di corsa alla ‘Race for the cure‘. Portandosi anche la simpatica guardia giurata interpreta da Roberto Ciufoli. È lo spot girato da Daniele Lucchetti per i 20 anni della famosa manifestazione dedicata alla lotta contro il cancro che si svolgerà a Roma dal 16 al 19 maggio. Lo spot solidale a sostegno di Susan G. Komen Italia è stato presentato oggi a Roma alla Casa del cinema. Nel cast anche Roberto Ciufoli e Elena Bouryka.

“E’ stato un piacere per me realizzare questo lavoro per Komen Italia – ha affermato Lucchetti – Credo sia nobile l’impegno alla sensibilizzazione nei riguardi di questa tematica così delicata. Attraverso il nostro spot abbiamo dato un taglio apparentemente leggero ma profondo al tema, evidenziando quanto sia importante dare sostegno a chi si trovi ad affrontare questa difficile battaglia. Perché se non si corre da soli verso un nuovo traguardo, il percorso sarà meno duro e sarà più bello vincere insieme“. Lo spot andrà in onda nelle sale cinematografiche grazie al sostegno di Anica e sulle principali reti televisive.

La Race for the Cure è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno del mondo e quest’anno festeggia i 20 anni in Italia, con sei edizioni nelle città di Roma (16-19 maggio), Bari (17-19 maggio), Bologna e Pescara (20-22 settembre), Brescia e Matera (27-29 settembre).