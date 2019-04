Tumori femminili e predisposizione genetica: facciamo chiarezza

“Mia madre e mia nonna hanno avuto un tumore, verrà anche a me?”. “Ho un tumore, mia figlia deve fare il test genetico?”. “In che cosa consiste il test genetico? È una procedura complessa?”. Questi sono alcuni dei dubbi che assillano chi ha avuto uno o più casi di tumore in famiglia. Domenica 14 aprile, dalle 9:30 alle 13:00, presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano, sarà possibile rivolgere queste domande a esperti di oncologia medica, nell’ambito di colloqui informativi gratuiti, volti a fare maggiore chiarezza sul tema della predisposizione genetica ai tumori. L’iniziativa si inserisce all’interno della 4^ edizione dell’(H)Open Week di Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), in corso dall’11 al 18 aprile per celebrare la Giornata nazionale della salute femminile (22 aprile). L’Ospedale San Giuseppe di Milano aderisce con altri due appuntamenti: visite senologiche di prevenzione, lunedì 15 aprile, dalle 14:30 alle 18:00 e valutazioni del rischio cardiovascolare nelle over 50, martedì 16 aprile, dalle 09:00 alle 12:30.