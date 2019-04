Tumori, mille domande sull’oncologia: incontro ad Aosta

“Mille e una domande sull’Oncologia. Dialogo con l’oncologia per comprendere e conoscere la malattia del secolo” e’ il titolo di un incontro organizzato dalla Struttura di Oncologia medica dell’Usl della Valle d’Aosta, in programma giovedi’ 11 aprile alle 21 nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta. Introdurra’ l’argomento la dottoressa Marina Schena.

Relatrici la dottoressa Giulia Courthod (“Come si sviluppa un tumore? Quali sono le cause? Come possiamo prevenirlo?”), il dottor Angelo Battaglia (“Chemioterapia, terapie bersaglio e immunoterapia: come funzionano le nuove armi per combattere il cancro?”), la dottoressa Genny Jocolle’ e la dottoressa Cristina Bare’ (“Cos’e’ la ricerca clinica? Come si sviluppano i nuovi farmaci? Cosa significa partecipare ad una sperimentazione?”).