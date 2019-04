Tumori: l’olfatto dei cani al pari di un laboratorio di analisi, con un’accuratezza eccezionale

L’olfatto dei cani non smette mai di stupirci, come dimostra il risultato di una nuova ricerca che apre la strada a nuovi strumenti per individuare i tumori. I cani, attraverso l’ausilio dell’olfatto, riuscirebbero infatti a trovare un tumore in un campione di sangue di un paziente. La percentuale di accuratezza è del 97%, un’efficacia che potrebbe portare a nuovi metodi di screening.

Ad affermarlo è lo studio dell’azienda BioScentDx presentato al meeting della American Society for Biochemistry and Molecular Biology.

Per la ricerca sono stati usati quattro beagle, addestrati a distinguere tra dei campioni di sangue di persone sane e altri di pazienti con un tumore ai polmoni.

Tre di questi, dichiarano gli autori in un comunicato, sono riusciti a identificare correttamente dopo l’addestramento i campioni dei pazienti con il 96,7% di accuratezza, e quelli dei pazienti sani con il 97,5%.

“Il risultato è interessante perché apre la strada a nuove ricerche in due direzioni, entrambe verso nuovi strumenti per trovare i tumori“, spiegano i ricercatori.

Il percorso è partire dai cani per fare gli screening, è successivamente individuare il composto biologico che il cane percepisce e ideare un nuovo test basato su questa molecola”.