Tumori, Pasqua di solidarietà: una raccolta fondi per progetti di prevenzione oncologica e assistenza domiciliare

Sarà una Pasqua di solidarietà per i dipendenti di Istituto Gentili, azienda del Gruppo Mediolanum Farmaceutici che oggi ospita presso la propria sede di Milano i banchetti della Fondazione ANT a sostegno della campagna “Uova di Pasqua”, finalizzata alla raccolta fondi per la realizzazione di progetti di prevenzione oncologica e assistenza specialistica domiciliare gratuita ai malati di cancro in tutta Italia.

Nel nostro Paese ogni giorno circa 1000 persone ricevono una diagnosi di tumore[1]. Grazie alla disponibilità di terapie efficaci, il cancro si sta trasformando sempre di più in una patologia cronica con la quale si può convivere. Persiste, tuttavia, la criticità dell’assistenza domiciliare ai malati, che invece gioca un ruolo fondamentale per migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie.

La Fondazione ANT rappresenta la principale realtà non profit impegnata nell’assistenza socio-sanitaria domiciliare ai pazienti oncologici. Ogni anno, 9000 malati vengono assistiti in modo completamente gratuito, 24 ore al giorno, grazie alla dedizione di tanti volontari e al lavoro quotidiano di oltre 500 professionisti tra medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti e altri operatori sanitari.

“Il sostegno alla Fondazione ANT è coerente con la nostra mission di accompagnare i pazienti oncologici durante tutto il percorso di malattia, avendo come obiettivo primario il miglioramento della loro qualità della vita” – commenta Alessandro Del Bono, Amministratore Delegato di Istituto Gentili, azienda del Gruppo Mediolanum Farmaceutici focalizzata in Oncologia ed Onco-ematologia. “Siamo convinti che le persone affette da gravi neoplasie possano essere assistite al proprio domicilio meglio che in qualsiasi altro luogo, perché è lì che, circondati dal calore dei propri cari, possono ritrovare la qualità e la dignità della vita nel difficile momento della malattia. Acquistando le uova e la colomba pasquale di ANT, i nostri dipendenti vogliono essere al fianco dei volontari che, ogni giorno, contribuiscono ad alleviare il dolore e la sofferenza dei tanti malati e delle loro famiglie”.

Riferimenti bibliografici

[1] I numeri del cancro in Italia, AIOM-AIRTUM, 2018