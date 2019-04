Tumori: tatuaggi ‘medici’ gratis per i pazienti a Lamezia Terme

Tatuaggi ‘medici’ gratuiti per la ridefinizione di sopracciglia, occhi, labbra o per il capezzolo, per le persone che stanno combattendo contro il tumore. È questa l’iniziativa di un laboratorio specializzato in tatuaggi paramedicali di Lamezia Terme – Mc Vicar Studio – che offre questi trattamenti di dermopigmentazione gratuiti a pazienti oncologici che non hanno le possibilità economiche per pagarli Con l’iniziativa il laboratorio calabrese punta promuovere la diffusione di questa tecnica, aiutando chi si trova in condizioni economiche svantaggiate.

Il ‘tatuaggio paramedicale’ è differente da quello puramente estetico, perché è finalizzato a garantire il benessere psicofisico dei pazienti dopo le sedute di radioterapia e gli interventi chirurgici. Si tratta quindi di un trattamento, che deve essere svolto da figure professionali che collaborano con i medici. Grazie ad una tecnica di tatuaggio 3D e a disegni artistici, il tatuaggio paramedicale tende a ripristinare l’aspetto originale.

“Bisogna fare attenzione, perché è molto importante scegliere con cura il dermopigmentatore. Non si può trattare di un semplice tatuatore, in quanto oltre al risultato estetico è fondamentale anche l’aspetto igienico e la cooperazione con un’equipe medica. Tutto questo è di fondamentale importanza per tutelare la Salute dei pazienti”, consigliano gli esperti in dermopigmentazione del Mc Vicar Studio.