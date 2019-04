Una falce di Luna con luce cinerea spettacolare

Ecco la foto della Luna fatta con la tecnica HDR molto complicata da realizzare. Si tratta della Luna dello scorso 8 aprile con un’illuminazione del 9%. Come spiega Giuseppe Conzo, Presidente del Gruppo Astrofili Palidoro (GAP) “Ci sono voluti diversi giorni per ottenere un tale risultato… Le riprese sono state effettuate da Paolo Marotta del Gruppo Astrofili Palidoro che ha realizzato due video: il primo in sovraesposizione per riprendere la parte detta cinerea e l’altro con esposizione correttamente calibrata per riprendere la parte illuminata dal Sole.”

Il risultato è stato poi ottenuto anche mediante la difficilissima elaborazione di Giuseppe Conzo che ha dovuto rendere omogenee le due foto di partenza con esposizioni completamente diverse. “L’intero segnale è frutto del contributo di 300 frames!”