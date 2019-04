Uno contro tutti: il campione italiano di scacchi all’Università di Milano-Bicocca

Campione italiano assoluto 2017-2018. Vice campione del mondo under 16 nel 2015. Grande maestro. Luca Moroni a 18 anni è ormai una realtà affermata del panorama scacchistico nazionale e internazionale. Per la prima volta lo si potrà vedere all’opera in una università. Infatti sarà ospite dell’Università di Milano-Bicocca, dove sfiderà in simultanea ben 50 concorrenti. Fino all’ultimo scacco matto.

L’appuntamento è per mercoledì 10 aprile nell’Area mostre dell’Ateneo (Edificio U6, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano, al piano terra), dove Luca Moroni affronterà su 50 scacchiere diverse altrettanti sfidanti. L’appello per partecipare è rivolto agli appassionati di alfieri e regine, arrocchi e prese al varco.