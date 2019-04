Non solo uova e colombe: sabato la sfilata dei dolci di Pasqua

Non solo Colombe e uova, sulle tavole degli italiani la Pasqua è innanzitutto l’occasione per riscoprire i gusti dolci della tradizione locale in tutte le regioni, dal Salame del Papa del Piemonte alla Pigna del Lazio, dalla Ciaramicola dell’Umbria alle Pardulas della Sardegna dalla Cuzzupa calabrese alla Cuddura cu l’ova siciliana dalla Pinza del Friuli Venezia Giulia alle Scarcelle della Puglia e molto altro.

Sono queste infatti solo alcune delle specialità regionali da tutta la Penisola che si potranno scoprire nella sfilata dei dolci regionali di Pasqua sabato 13 aprile al mercato degli agricoltori di Campagna Amica al Circo Massimo, in via San Teodoro 74, a Roma dalle ore 9,30, alla vigilia della settimana Santa.

Un appuntamento per scoprire i segreti della tavola. Saranno in azione gli agrichef, i cuochi contadini, con la preparazione dei piatti tradizionali della Pasqua tramandati da generazioni nelle campagne ma per l’occasione sarà anche presentata l’analisi Coldiretti/Ixe’ (www.coldiretti.it) su “I Dolci di Pasqua degli italiani” con un focus sulle uova, l’ingrediente piu’ gettonato della settimana Santa dedicata tradizionalmente alla preparazione delle specialità della tavola pasquale.