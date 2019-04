Usa-Brasile: il Museo di scienze naturali di NY annulla il gala per Bolsonaro

Il Museo di Scienza naturale di New York annulla un ricevimento di gala in onore del presidente brasiliano Jair Bolsonaro. E’ lo stesso museo ad annunciare la decisione, in un tweet che arriva dopo un’ondata di veementi polemiche. Era stata la Camera di commercio Brasile-Usa a chiedere di potere organizzare una cerimonia con tanto di cena di gala all’interno del museo, occasione durante la quale sarebbe stato consegnato un premio al capo di Stato brasiliano.

Ma ora il Museo e la Camera di commercio si dicono concordi, “nel rispetto reciproco dei rispettivi obiettivi”, sul fatto che il museo, che affaccia sul Central Park, non sia il luogo piu’ adatto per l’evento. Bolsonaro e’ spesso al centro di polemiche per le sue prese di posizione di estrema destra, omofobe e anti-ambientaliste. Di recente e’ stato oggetto di dure critiche per aver proposto di alleggerire le norme di difesa ambientale delle foreste amazzoniche. Critiche alle quali si era aggiunto in modo deciso lo stesso sindaco di New York, Bill de Blasio, ritenendo che un museo consacrato alla difesa della natura non possa permettere ad un personaggio come Bolsonaro di venir festeggiato tra le proprie mura.

In un’intervista radiofonica, De Blasio aveva detto che il presidente “e’ la persona con la maggiore capacita’ di influenzare cio’ che sta accadendo in Amazzonia” e che l’omaggio a Bolsonaro “e’ qualcosa che va oltre la semplice ironia, diventa una contraddizione sconvolgente, perche’ si tratta di un personaggio pericoloso”, anche per le sue posizioni razziste, pmofobiche, razziste e contrarie alla protezione dell’Amazzonia.

In un articolo di commento pubblicato alcuni giorni fa da Le Monde, quattordici rappresentanti dei popoli indigeni del Brasile hanno definito “un’apocalisse” la politica ambientale di Bolsonaro. Fondato nel 1860, l’American Museum of Natural History e’ celebre anche per i film della serie “Una notte al museo”, che si svolge proprio tra le sue sale. La Camera di commercio Brasile-Usa non ha fornito alcun commento sulla vicenda. Alla premiazione come “personalita’ dell’anno” saranno presenti oltre mille invitati. Ora, pero’, si tratta di individuare una nuova location.