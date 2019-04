Usa la stagione più lunga dell’influenza da 10 anni

E’ la stagione influenzale piu’ lunga degli ultimi 10 anni negli Usa ed in altre parti del mondo, ed i virus della malattia stagionale continuano a circolare. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (cdc) hanno reso noto gli ultimi dati oggi, precisando che dal 1997 – quando si iniziarono a raccogliere i dati sui contagi – non si e’ mai visto l’ influenza continuare cosi’ a lungo. Lynnette Brammer, direttore del dipartimento sulle Influenze dei Cdc ha detto: “Oggi siamo alla 21esima settimana dai primi casi di influenza di questa stagione.

In precedenza non erano state superate le 20 settimane”. Come in Italia, a peggiorare la situazione e’ il fatto che ci sono due ceppi virali in circolazione: il H1N1, predominante all’inizio dell’inverno, e il H3N2, ben piu’ aggressivo, arrivato piu’ tardi. “Questo ha portato il manifestarsi di due ondate di influenza, che ancora continuano”, ha aggiunto Brammer. I dati dei contagi negli Usa sono pesanti: 41,3 milioni di casi, 19,4 milioni di visite dal medico e s 610.000 malati finiti in ospedale.