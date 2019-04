Vacanze sicure tra Previsioni Meteo e Cambiamenti Climatici: il 3 maggio un convegno di meteorologia all’Isola d’Elba

Quanto sono affidabili oggi le previsioni meteo? Quanto influenzano le nostre scelte nella vita di tutti giorni e nella scelta delle vacanze? Quanto potrebbero essere d’aiuto per metterci al riparo dalle calamità naturali sempre più ricorrenti in quest’era di cambiamenti climatici? Quanto sappiamo interpretare i messaggi di allerta che ci vengono dalla Protezione Civile e dai nostri amministratori?

Un’indagine dell’Isola d’Elba cerca di fotografare i nostri comportamenti e la nostra consapevolezza rispetto alla scienza delle meteorologia.

Il 3 maggio sull’Isola d’Elba meteorologi, comunicatori, rappresentanti della Protezione Civile e del mondo del turismo analizzeranno lo stretto e delicato legame tra turismo, previsioni meteorologiche e sicurezza in un convegno in cui saranno presentati i dati dell’indagine realizzata.