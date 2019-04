Vaccini, Castellone (M5s): “Stop al clima di odio, lavoriamo serenamente”

“Mi auguro sinceramente che non si voglia ricreare il clima d’odio e di terrore che ha sempre purtroppo contraddistinto il dibattito sui vaccini. Stiamo lavorando serenamente e seriamente per portare proposte credibili e razionali”.

Cosi’ la senatrice Maria Domenica Castellone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanita’ di Palazzo Madama e relatrice del ddl sulla prevenzione vaccinale. “L’obiettivo, come ribadito oggi dal ministro della Salute Giulia Grillo, e’ il raggiungimento delle coperture previste dall’Oms. Stiamo cercando un equilibrio per garantire il diritto alla salute di tutti, soprattutto dei soggetti non vaccinabili, con quello alla frequenza scolastica.

Sono stati presentati 155 emendamenti che inizieremo a discutere nei prossimi giorni e che, ovviamente, presi singolarmente e decontestualizzati non hanno alcun senso. Attaccare in maniera scomposta parlamentari, che sono, tra l’altro, stimati medici e professionisti, non solo e’ inutile, ma umanamente molto riprovevole”, aggiunge.