Vaccini: a Rimini l’ordinanza che prevede multe fino a 100 euro al giorno per i bambini non vaccinati

L’Amministrazione di Rimini sta valutando l’introduzione di una ordinanza che potrà prevedere multe da 50 a 100 euro per ogni giorno in cui i genitori continueranno a portare all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia i propri piccoli non vaccinati. A riportare i piani del Comune romagnolo sono i quotidiani riminesi secondo cui in queste settimane sono partiti gli avvisi di sospensione da parte dei dirigenti scolastici ma diversi alunni non vaccinati continuano a recarsi a scuola: 22, in dettaglio, quelli iscritti alle scuole comunali. Nei prossimi giorni, prosegue la stampa locale, è atteso il varo di una un’ordinanza che dovrebbe prevedere la sospensione dei bambini non vaccinati dagli asili nido e scuole dell’infanzia comunali e una multa consistente. Il testo dell’ordinanza, inoltre, sarebbe valutato dialogando con altre amministrazioni romagnole come quelle di Ravenna e Cesena. Da quando sono state varate la legge regionale sui vaccini e, successivamente, quella nazionale la copertura vaccinale nel Riminese e’ aumentata ma la provincia di Rimini resta indietro rispetto alle altre province emiliano-romagnole.