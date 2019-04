Vaccini, UE: necessaria “un’azione decisiva contro la disinformazione”

In riferimento ai vaccini “un’azione decisiva contro la disinformazione è cruciale“: lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea, Jyrki Katainen, commentando i risultati di un Eurobarometro speciale sulle attitudini dei cittadini europei. “Ci sono alcuni dati preoccupanti: il 48% degli europei crede – in modo errato – che i vaccini possano spesso produrre effetti collaterali gravi e il 38% pensa che i vaccini possano causare le malattie contro cui proteggono“, ha precisato Katainen in una nota: “Questo significa che il nostro lavoro per aumentare la copertura vaccinale e combattere contro la disinformazione sui vaccini è lungi dall’essere finito“. Katainen ha ricordato che la vaccinazione è “una delle misure di salute pubblica più di successo. Non solo i vaccini prevengono malattie e salvano vite, ma riducono anche i costi della sanità. Negli ultimi due secoli, è stato costantemente dimostrato che i vaccini funzionano. E’ un dato di fatto, non un’opinione“.