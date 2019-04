Valle d’Aosta, valanga a Pila: non vi sarebbero persone coinvolte

Una valanga si è registrata a Pila, Platta de Grevon, in Valle d’Aosta: il distacco si è verificato in una zona fuoripista, a quota 2700 metri circa.

Dopo i sopralluoghi effettuati via terra e i sorvoli in elicottero, del soccorso alpino, non sembra ci siano persone coinvolte.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nei giorni scorsi aveva richiamato l’attenzione, raccomandando “la massima prudenza per il rischio di importanti valanghe su tutto l’Arco Alpino, sulle Dolomiti e in alcune aree dell’Appennino“.