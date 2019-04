Dai valori ottimali all’orario dei pasti: a “Tutta Salute” si parla di menopausa, glicemia e alimentazione regolare

Nella puntata di Tutta Salute in onda lunedì 15 aprile alle 10.45 su Rai3, si parlerà della menopausa, un passaggio della vita particolarmente delicato, ma che deve essere vissuto con consapevolezza e serenità. Spiegherà come affrontarlo al meglio il professor Giovanni Scambia, Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli – I.R.C.C.S., che sarà ospite in studio di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada.

Oltre 2 milioni di italiani hanno difficoltà a tenere i valori della glicemia nella norma. Dirà come farlo Mariangela Rondanelli, Professore Associato di Scienze Dietetiche all’Università di Pavia.

L’orario dei pasti incide sul nostro metabolismo. In che modo, lo dirà, Stefania Ruggeri, Nutrizionista del Crea, che sarà ospite di Carlotta Mantovan, nello spazio Facciamo Chiarezza.