Forte vento di scirocco in Sicilia: Pasqua e Pasquetta con danni e disagi a Palermo

Pasqua e Pasquetta con danni e disagi in Sicilia a causa del forte vento di scirocco, che per 2 giorni ha sferzato l’Isola: decine gli interventi dei Vigili del fuoco a Palermo, intervenuti per segnalazioni di alberi sradicati, rami caduti sulla strada e cartelloni pubblicitari divelti. Diversi danni anche ai tetti di alcune abitazioni.

La Protezione civile di Palermo ha chiuso i cimiteri cittadini di Santa Maria di Gesù, Cappuccini e Rotoli. In provincia diversi alberi sono caduti a Casteldaccia, a Corleone e a Partinico. Altri interventi sono stati effettuati a Isola delle Femmine e Carini, sul litorale ovest.