Via della Seta: “Opportunità di sviluppo anche per la Cina”

La nuova Via della Seta creerà opportunità di sviluppo anche per la Cina, mentre il Paese sta aprendo ulteriormente i suoi mercati al mondo: in occasione del Forum sulla Belt and Road Initiative, il presidente Xi Jinping ha promesso che, con le esigenze di maggiore apertura, “miglioreremo leggi e regolamenti, la supervisione su mercati e altre aree, libereremo e aboliremo i regolamenti irragionevoli, i sussidi e le pratiche che impediscono la competizione equa distorcendo il mercato“. Inoltre, si accelererà sulla “protezione dei diritti della proprietà intellettuale“.

“Dobbiamo garantire la sostenibilità commerciale e fiscale di tutti i progetti in modo che raggiungano gli obiettivi prefissati come pianificato“. “Tutto dovrebbe essere fatto in modo trasparente e dovremmo avere tolleranza zero per la corruzione“.