Via della seta, il trampolino dell’economia verde: l’ONU “un’importante opportunità di sviluppo sostenibile”

Una nuova prospettiva green, dentro la via della seta, quella esposta dal Segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, nel corso di una conferenza stampa con i giornalisti cinesi nella sede dell’organizzazione, in vista della seconda edizione del forum Belt and Road per la Cooperazione internazionale a Pechino.

L’iniziativa Belt and Road è un’opportunità “molto importante” per il mondo: grazie all’enorme volume di investimenti per la cooperazione internazionale, è “un’importante opportunità per rilanciare le potenzialità di sviluppo sostenibile e le prospettive di economia verde nei prossimi anni“. “Se guardiamo agli obiettivi di sviluppo sostenibile, e nello specifico all’Agenda 2030, ci rendiamo conto che non stiamo facendo abbastanza progressi in termini di sviluppo sostenibile. Non c’è abbastanza sostegno perché i paesi in via di sviluppo raggiungano questi obiettivi“, dichiara il Segretario generale dell’ONU.

Guterres ha proseguito aggiungendo che “il clima sta cambiando sempre più velocemente e non saremo in grado di ottemperare agli impegni dell’accordo di Parigi. Ci preoccupa molto non vedere nel mondo una volontà politica veramente forte di invertire questa tendenza negativa“. “Quando c’è un volume di investimenti così significativo nella cooperazione internazionale, è chiaro che sia un progetto estremamente rilevante, specialmente al fine di rispettare l’Agenda 2030“, spiega Guterres. L’iniziativa può diventare – conclude – uno strumento molto importante per invertire le tendenze sul cambiamento climatico, ormai “sempre più veloce delle nostre azioni per contenerlo“.