Viaggi e turismo: inizia una stagione di grandi eventi a Tokyo

Nei mesi di aprile e maggio Tokyo è in fermento per uno dei periodi più festosi dell’anno: chi ha in programma un viaggio nella capitale del Sol Levante avrà l’imbarazzo della scelta tra il ricchissimo calendario di appuntamenti che spaziano dalle tradizioni locali alle ricorrenze storiche, senza tralasciare la natura e la musica.

Tra i momenti dell’anno più amati dai giapponesi spicca la Golden Week o “Settimana d’oro”, un periodo molto speciale in cui tutta la nazione è in festa; mentre la popolazione si gode le meritate vacanze, per i turisti il divertimento è assicurato in ogni zona di Tokyo! I festeggiamenti si aprono il 29 marzo in occasione dello Showa Day e continuano il 3 maggio con la Festa della Costituzione. Il 4 maggio si svolge la Festa del Verde, mentre il 5 maggio è il turno della Festa dei Bambini. Nel 2019 al calendario festivo si aggiunge anche il 1 maggio, giorno in cui si celebra l’ascensione al trono dell’imperatore giapponese Naruhito, che sancisce l’inizio della nuova era “Reiwa”.

Uno dei tratti distintivi di questa stagione sono i coloratissimi filari di carpe in carta o stoffa, detti koinobori, che svolazzano nel cielo azzurro per la Festa dei Bambini, come se nuotassero nell’aria. Le decorazioni rappresentano la libertà e il carattere spensierato dei bambini e molti eventi utilizzano questo simbolo, come i 333 filari che decorano la Torre di Tokyo. Qui dal 29 marzo al 6 maggio i visitatori possono pranzare circondati da un turbinio di colori vivaci o godersi la vista delle carpe dall’alto attraverso i pannelli in vetro del ponte di osservazione.

Non è da meno Tokyo Midtown, dove si svolge il Midtown Open The Park 2019, con tanti lettini all’aperto per immergersi nell’atmosfera festiva e godersi il verde della natura. Tra il 19 aprile e il 6 maggio, Tokyo Midtown sarà brulicante di koinobori creati da 100 diversi artisti e designer. Dal 3 al 6 maggio i visitatori potranno effettivamente camminare attraverso una gigante carpa colorata, una delle attività più popolari che l’anno scorso ha attirato 40mila visitatori! Per un’esperienza più pratica, dal 3 al 5 maggio, quattro volte al giorno si svolgeranno dei workshop su prenotazione per realizzare il proprio filare di carpe.

Per gli amanti della natura, dal 23 marzo al 26 maggio lo Showa Kinen Park ospita il Flower Festival 2019, uno dei festival floreali più lunghi del Giappone. L’evento per tutta la famiglia celebra la primavera e la natura con tante attività all’aria aperta, tra cui spiccano tour guidati del parco, mostre di fiori, laboratori per adulti e bambini, lezioni sulla cerimonia del tè e sfide sportive. All’inizio di aprile al Tulip Garden si potranno ammirare oltre 240 varietà di tulipani e 220.000 fiori, mentre il 26 maggio è in programma la raccolta dei papaveri.

Dedicato alla storia del Giappone è invece il Kanda Matsuri Festival, una delle tre più grandi celebrazioni del suo genere a Tokyo fin dal periodo Edo. Il festival commemorativo dell’unificazione della nazione si svolge presso il Kanda Myojin Shrine di Tokyo e ha i suoi momenti cruciali nelle processioni dell’11 e 12 maggio: alla prima prendono parte danzatori, musicisti e persone vestite con costumi tradizionali, mentre nella seconda centinaia di partecipanti dalle zone di Kanda e Nihonbashi sfilano per tutta la città con i loro mikoshi, santuari portatili che ospitano i kami protettori o spiriti guida.

Infine tra il 3 e il 5 maggio c’è spazio anche per la musica con il famoso festival La Folle Journée o “The Crazy Day”. Al Tokyo International Forum e nei quartieri di Marunouchi, Otemachi e Yurakucho sono in programma più di 300 spettacoli di musica classica, tra cui circa 200 concerti gratuiti all’aperto. L’iniziativa, nata in Francia, si è diffusa nelle maggiori città di tutto il mondo e nel 2019 festeggerà la sua quindicesima edizione in Giappone con un tema musicale ispirato ai viaggi.