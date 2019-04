Viaggi & Turismo: 10 milioni di italiani in vacanza per il “megaponte”

Un “megaponte” di primavera, a cominciare da Pasqua proseguendo con il 25 aprile e l’1 maggio, sarà occasione per quasi un quarto degli italiani di fare una vacanza in questo periodo, precisamente il 22%, con una durata media di quattro giorni: il dato emerge dall’indice mensile di fiducia del viaggiatore italiano elaborata da Confcommercio-Confturismo, insieme all’Istituto Piepoli.

Roma, Firenze e Venezia, le città d’arte ‘tradizionali’, sono le mete preferite, da quasi la metà dei vacanzieri ma risultano ambite anche Palermo, Napoli e Lecce, mentre Matera continua a restare in classifica.

A livello europeo Madrid è la città che raccoglie il maggior numero di preferenze, seguita da Barcellona, la Francia, Londra e Praga. Per il lungo raggio si distinguono l’Egitto, con il Mar Rosso, e i Caraibi, in particolare Cuba.

La principale motivazione di viaggio è quella di visitare musei, monumenti o mostre ed è per questo motivo che sono proprio le città d’arte che concentrano il 45% delle preferenze. Quasi un terzo degli italiani che partiranno in questo periodo andrà invece al mare.