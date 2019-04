Viaggi & Turismo: Baden-Württemberg, tutti i colori della primavera

Quando, come quest’anno, la Pasqua è alta, diventa il pretesto per una fuga nel verdissimo Baden–Württemberg, che si risveglia dal letargo invernale e si tinge di nuovi colori. La primavera esplode ovunque –in aperta campagna così come nei parchi cittadini- e regala uno spettacolo che, per quanto apparentemente irripetibile, si ripete invece ogni anno e risponde con sfumature sempre diverse a un’attesa che è invece sempre uguale. Le vacanze scolastiche pasquali in Italia quest’anno sono particolarmente lunghe e allora perché non partire per un fantastico viaggio di primavera in questo lembo meridionale di Germania dove ora, insieme a gemme verdi e fiori variopinti, sbocciano le proposte green? Oltre al Bundesgartenschau –BUGA, grande Expo nazionale dei giardini (ma non solo) che si svolge a Heilbronn dal 17/4 al 6/10, sono tantissime le iniziative, feste, esposizioni organizzate in lungo e in largo per la regione. Nella Foresta Nera, per esempio, nonostante il nome un po’ cupo dovuto alla foltezza dei suoi alberi, si nascondono gioielli verdi e variopinti, come il delizioso Villaggio delle Rose (Rosendorf) di Weilheim-Nöggenschwiel, dove da primavera ad autunno sbocciano 20.000 rose di oltre 180 specie, comprese quelle selvatiche. A Karlsruhe vi aspettano invece i Giardini Botanici, vecchi di due secoli, splendidi con le loro architetture. Il contesto cittadino non deve sorprendere. D’altro canto, al di là dei 7 parchi naturali, delle due riserve della biosfera e del parco nazionale della Foresta Nera, è incommensurabile il tesoro di “verde urbano” che il Land può sfoggiare. Vedere per credere, a Baden-Baden, Mannheim, Heidelberg, Friburgo, Pforzheim, Ulm e ancora una volta Heilbronn. Tutte grandi città dal cuore green.

A Mainau sboccia un nuovo incantesimo

E’ la vera regina del Lago di Costanza. Un’isola-giardino straordinaria in ogni stagione, che però in primavera dà il meglio di sé. E’ adesso, dopo le nuance di bianco e grigio dell’inverno, che la sua tavolozza si accende di ogni sfumatura immaginabile. Tutte le gradazioni del verde, ma soprattutto quello “tenero” delle gemme che si risvegliano su alberi e arbusti, e un caleidoscopio di gialli, rossi, bianchi, rosa, viola, arancioni… Pare che l’arcobaleno sia esploso e dai suoi frammenti siano nati tulipani, narcisi, giacinti, giunchiglie, dalie, peonie, rose, azalee, rododendri, camelie, magnolie e altre meraviglie. Un paradiso, prima ancora che per il visitatore, per le api che volano operose di fiore in fiore e gli uccelli che cinguettano alla bella stagione. Fino al 5 maggio, nella Casa delle Palme, va in scena lo spettacolo delle orchidee, con oltre 3.000 esemplari in fiore. E non è che il preludio a una lunga, variegata e variopinta stagione all’insegna del verde e della tradizione con feste, mostre, laboratori e tanto altro. Alla tavolozza di colori dei giardini di Mainau, infatti, quest’anno si aggiungono i blu del cielo, il giallo del sole, l’oro delle stelle e il bianco perlaceo della luna. Il tema 2019 per giardinieri, artisti e architetti del verde è infatti “Sole, luna e stelle”. La scelta non è per nulla casuale, né puramente artistica: di fatto, i corpi celesti hanno una grossa influenza, oltre che su noi uomini, sulla natura e i suoi cicli.

Dimore, parchi e giardini storici

Gli amanti del verde, dell’arte antica del giardinaggio e della storia trovano ispirazione per le proprie escursioni tra le strutture che aderiscono all’associazione Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, che censisce, tutela e promuove il vasto patrimonio regionale di castelli, dimore e giardini. Tanto per restare nella zona del Lago di Costanza, per esempio, nei pressi della medievale Meersburg è consigliata una visita a Schloss Salem, elegante castello ricavato da un ex-convento cistercense e circondato da un magnifico parco-giardino barocco, le cui architetture verdi non temono il confronto con quelle del maniero e dei suoi annessi. In perfetto stile monacale, il giardino univa l’utile al dilettevole e constava non solo di aiuole fiorite e cespugli potati letteralmente ad arte, ma anche di vigneti, orti e piante aromatiche e non mancavano nemmeno gli animali. Ora, sebbene i monaci non ci siano più, la sua bellezza ne fa un luogo di relax e meditazione. Non lontano da Heidelberg, ecco invece il parco del castello di Schwetzingen, capolavoro tardobarocco tra i più pregiati e apprezzati d’Europa e ribattezzato “piccola Versailles del Palatinato”. Per Pasqua ospita tradizionalmente una favolosa caccia all’uovo, ma il vero tesoro è la sua fioritura, appena iniziata e destinata a proseguire per tutta l’estate con colori, forme e profumi sempre nuovi. Accanto alle opere spontanee della natura, le architetture dell’uomo: il giardino francese con le sue geometrie, quello turco con la grande moschea, la fontana con i giochi d’acqua, il tempio di Apollo. Il parco del castello rinascimentale di Weikersheim, a pochi chilometri da Bad Mergentheim, è famoso invece per il suo tripudio di statue e sculture dedicate a diversi temi: le stagioni, gli elementi, i pianeti e le antiche divinità (oltre che un certo numero di nani). Bellissimi l’Orangerie, l’Arco di trionfo e il Belvedere.

Europa-Park: occhio al coniglio!

Se vi trovate dalle parti della Foresta Nera, non mancate di fare un salto tra i giardini di tutta Europa… quella fedelmente ricostruita nel parco di divertimento Europa-Park, ora vestito a festa per la Pasqua e affollato di “conigli” in cerca di uova colorate. In realtà, le vere sorprese del Parco, che offre oltre 100 attrazioni e comprende anche un vero, antico parco verde di rara bellezza, arriveranno con l’inizio della stagione. Tanto per cominciare “Mission Astronaut”: un film avventura a 360 gradi che accompagna lo spettatore-attore in un emozionante viaggio nello spazio. Nel corso della stagione esordisce anche un’area a tema “Scandinavia”, con atmosfere, gastronomia e negozi a tema. A partire dall’estate, infine, nell’area dei Paesi Bassi apriranno i Junior Club Studios con il loro carico di divertimenti attività a misura di bambino. E il 31 maggio apre i battenti anche il nuovo hotel a tema Krønasår.

COME ARRIVARE

Il Baden-Württemberg è facilmente raggiungibile dall’Italia in auto, treno o aereo. In particolare l’Aeroporto di Stoccarda – www.stuttgart-airport.com – è il punto di partenza ideale per raggiungere le diverse regioni turistiche ed è ottimamente collegato all’Italia. Con i nuovi piani di volo, orario invernale 2018/2019* Eurowings opera da Brindisi, Catania, Milano Malpensa, Napoli, e Roma Fiumicino; easyJet da Milano Malpensa e Venezia; Novità: da Torino con Blue Air.

*Soggetto a modifiche

Il Baden-Württemberg in breve

La regione del Baden-Württemberg, nel sud-ovest della Germania, confina con Francia e Svizzera ed è facilmente raggiungibile dall’Italia in auto, treno o aereo. Land tra i più popolosi del Paese, vanta diversi primati: è la regione con il maggior reddito pro-capite della Germania e quella con il miglior sistema scolastico, è conosciuto per l’eccellente offerta culturale, così come per la lunga tradizione termale, i vini i e la cucina gourmet. Una delle aree più visitate della Germania, offre una grande varietà di panorami e paesaggi, che vanno dagli incontaminati boschi della Foresta Nera alla vivacissima Stoccarda, fino al Lago di Costanza. Che si tratti di una vacanza-benessere o di un soggiorno attivo, viaggi con bambini o vacanze culturali, esperienze culinarie o grande shopping, il Baden-Württemberg è pronto a dare il benvenuto. Per maggiori informazioni sulla regione e sulla sua offerta turistica: https://www.tourism-bw.com/