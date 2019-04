“Viaggio nel Medioevo”: appuntamento a Montalbano Elicona (ME) il 1° Maggio

Dopo l’incredibile boom di presenze delle prime tre giornate a Montalbano Elicona (ME) tutto è pronto anche per l’ultimo appuntamento con “Viaggio nel Medioevo, Castello animato con i Batarnù”, previsto il 1° maggio.

L’amministrazione comunale con a capo il Sindaco Filippo Taranto particolarmente soddisfatto ed entusiasta delle migliaia di visitatori accorsi in questi giorni al Borgo e del sold out dei ristoranti e delle strutture ricettive, punta adesso a garantire un’ultima giornata all’insegna della continuità fatta di alti livelli qualitativi in ambito di proposta culturale e turistica, organizzazione ed accoglienza. Anche in questa occasione, culmine della manifestazione saranno lo spettacolo della Compagnia Batarnù, che con le loro performance di animazione ha affascinato ed incantato i partecipanti delle prime giornate, e la suggestiva visita guidata al Castello, al Museo delle Armi ed al centro Medioexpò.

Il tal senso continua imponente la campagna promozionale territoriale mediatica ed a mezzo social. La visitatissima pagina facebook “Montalbano Elicona – Borgo dei Borghi”, ha assicurato la riuscita dell’evento ed è costantemente aggiornata con contributi live e post informativi.