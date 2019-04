Vinitaly: in mostra le novità e tendenze 2019 del vino

Dalle ultime rivoluzionarie modalità di invecchiamento alle più innovative tecnologie digitali, dalle moderne soluzioni green al recupero delle antiche tecniche fino alle più incredibili esperienze di economia circolare in vigna, le novità e tendenze 2019 del vino saranno protagoniste della grande esposizione a Casa Coldiretti dove saranno mostrate le esperienze più originali dal campo al bicchiere.

L’appuntamento è per oggi lunedì 8 aprile alle ore 9,30 al Vinitaly nel grande spazio di fronte all’ingresso principale della struttura fieristica (Ingresso Cangrande) della Fiera di Verona dove arriverà per l’occasione il vicepremier e Ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e sarà diffuso lo studio sulla rigenerazione del vigneto Italia.

Con l’occasione sarà presentata l’analisi sulla “Svolta green nel bicchiere” con i numeri sull’evoluzione del biologico in vigna. Il tema sarà al centro di un incontro in programma alle ore 15 promosso da Coldiretti e Federbio nella Sala Rossini del Centro servizi Arena. Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella e il presidente di Federbio Paolo Carnemolla.

Nei quattro giorni del Vinitaly si susseguiranno momenti dedicati ai nuovi trend del mondo del vino, dalla produzione ai consumi, con una particolare attenzione all’internazionalizzazione e alla sostenibilità ma anche curiosità con la presentazione di indagini, ricerche ed esposizioni mirate. In programma anche degustazioni con i produttori più innovativi del panorama nazionale e incontri con buyer internazionali in collaborazione con l’Ice, l’Istituto italiano per il commercio con l’estero.