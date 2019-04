Vinitaly: lo stand del Veneto inaugurato con 40mila bottiglie di solidarietà per le popolazioni colpite dal maltempo

Inaugurazione all’insegna della solidarietà per le popolazioni colpite dalla tempesta “Vaia” dello scorso autunno quella dello stand del Veneto, alla 53ª edizione del Vinitaly, apertasi oggi a Veronafiere.

Al taglio del nastro, del colore che fa da sfondo alla bandiera della Regione, con il Governatore del Veneto non hanno voluto mancare la seconda carica dello Stato, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, e il Vicepremier e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

La “Magnum” inaugurale stappata è stata il simbolo della riuscita dell’iniziativa #InsiemePerLaMontagnaVeneta, nata da un progetto di Bernardo Piazza per ricavare fondi da donare al conto corrente attivato dalla Regione in aiuto ai territori colpiti da “Vaia”, per rimettere in sesto i terreni devastati dalla furia del Veneto.

Grazie alla partecipazione di numerosi imprenditori del territorio, sono state prodotte 40.000 bottiglie di spumante bianco, che verranno vendute a cura della sempre presente Associazione Nazionale Alpini, con il ricavato interamente devoluto al fondo della Regione.

“Non poteva esserci inaugurazione migliore, significativa e concretamente rivolta alla solidarietà – ha detto il Presidente della Regione – con il vino, il prodotto di punta del Veneto, dedicato ad aiutare persone e territori che hanno sofferto un evento mai visto prima. Siamo orgogliosi che a questo momento particolare abbiano voluto esserci la Presidente del Senato e il Vicepremier e Ministro dell’Interno, a simboleggiare un’unità che abbiamo potuto toccare con mano nei giorni della tragedia. Ringrazio veramente di cuore anche tutti gli imprenditori che hanno preso parte a questo progetto“.

Da oggi alla conclusione della kermesse veronese, lo Stand del Veneto ospiterà numerose iniziative collegate ai tanti temi sugli scudi nella 53ª edizione del Vinitaly.