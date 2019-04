Torna virale il VIDEO dell’eruzione vulcanica ripresa “dall’interno”

E’ tornato virale sul web il video dell’eruzione vulcanica nelle Hawaii ripresa “dall’interno”, con una telecamera GoPro: a oltre un anno dalla pubblicazione su YouTube, il video ha superato 7 milioni di visualizzazioni.

La telecamera GoPro era stata ingoiata dalla lava ed era sopravvissuta, registrando l’intera scena: si vede la lava incandescente che si avvicina lentamente, fino a quando il dispositivo non viene circondato dalla massa incandescente.

L’autore del video è Erik Storm, del gruppo di guide turistiche Kilauea EcoGuides, che accompagnano i visitatori nel Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii: Storm aveva raccontato di avere posizionato la videocamera in una frattura nel terreno, poi si è distratto, e si è ricordato troppo tardi di recuperarla.

La GoPro è riuscita a resistere alla temperatura della lava, ben 1.000°C.

Dopo che il flusso si è arrestato e la lava si è raffreddata, l’uomo ha rotto la roccia con un piccone, scoprendo che non solo il dispositivo è “sopravvissuto, ma è riuscito a registrare tutto e continua a funzionare, anche se ha chiaramente ha visto giorni migliori.”