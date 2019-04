Vulcani: 29mila anni fa un’eruzione dei Campi Flegrei ha ricoperto di cenere il Mediterraneo

Una ricerca pubblicata su “Geology“, coordinata da Victoria Smith, della University of Oxford, a cui hanno preso parte Antonio Costa e Roberto Isaia, dell’Istituto Nazionale di Vulcanologia, e Biagio Giaccio, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha trovato la prova che l’eruzione che 29mila anni fa ha ricoperto di cenere il Mediterraneo è stata generata dal supervulcano dei Campi Flegrei.

Alle grandi eruzioni note, avvenute 40mila e 15mila anni fa, si aggiunge quella di 29mila anni fa.

Già dalla fine degli anni ’70 era stato identificato uno strato di cenere vulcanica, risalente a circa 29mila anni fa, in carotaggi eseguiti in mare e in laghi nell’area mediterranea: grazie ad analisi chimiche dei campioni raccolti vicino a Ischia, Vesuvio e Campi Flegrei, e a un modello che ha ricostruito la dinamica della dispersione delle ceneri, il team di esperti ha identificato la fonte dell’eruzione.

L’eruzione dei Campi Flegrei ha determinato l’emissione di almeno 25 chilometri cubici di magma ed è stata simile all’eruzione avvenuta circa 15mila anni fa, mentre è stata 10 volte inferiore rispetto all’eruzione di 40mila anni fa.