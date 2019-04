Vulcano di fango in fiamme catturato in uno straordinario VIDEO in Taiwan

Un ribollente vulcano di fango è stato catturato in video nei pressi di Kaohsiung, nel sud del Taiwan, dove si trovano diversi piccoli vulcani di questo tipo. La pozza di Yangpu rimane quasi un mistero scientifico e può bruciare fino a 5 minuti dopo essere stata incendiata. Il fenomeno, che potete vedere nel video in fondo all’articolo, è determinato dai batteri presenti nel fango che utilizzano l’acqua e il materiale organico per generare metano, che viene poi rilasciato nella pozza e che va ad alimentare le fiamme.

Il Prof. Shahin Dashtgard della Simon Frase University della Columbia Britannica ha spiegato: “C’è molta argillite marina che non è ben litificata nell’area di Kaohsiung. L’argillite è giovane, ha molto materiale organico ed è più fango che roccia. L’intenso stress tettonico in Taiwan e le abbondanti precipitazioni si mescolano con il fango per trasformarlo in liquido, che a sua volta forma i vulcani di fango”.

Dashtgard ha dichiarato che un uomo ha “acceso” il fango e che le fiamme hanno continuato a bruciare per 5 minuti. Per il geologo, lo spettacolo è stato “probabilmente la cosa più bella che abbia mai visto”. Secondo Dashtgard, i residenti locali “accendono” regolarmente la pozza per attrarre i turisti.