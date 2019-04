Walmart annuncia: si potranno ordinare generi alimentari a voce attraverso Google

La multinazionale statunitense, proprietaria dell’omonima catena di negozi al dettaglio, Walmart ha annunciato che i clienti potranno ordinare generi alimentari a voce attraverso l’assistente intelligente di Google.

“A partire da questo mese, i clienti potranno chiamare e dire: “Ehi Google, parla con Walmart” e l’assistente di Google aggiungerà gli articoli direttamente al carrello della spesa. I clienti possono essere sicuri di identificare rapidamente e con precisione gli articoli che stanno chiedendo con l’aiuto di informazioni dai loro acquisti precedenti“, ha spiegato Tom Ward, senior vice president, Digital Operations di Walmart Usa.

Ad esempio, se un cliente dice “aggiungiamo il latte al mio carrello“, ci assicureremo di aggiungere il latte specifico che il cliente acquista regolarmente. Invece di dire “1 gallone di latte biologico”, dirà semplicemente la parola: “latte“. In un post, Tom Ward ha specificato, che poiché ”l’assistente è ora disponibile su più di un miliardo di dispositivi, tra cui Smart Display come Google Home Hub, telefoni Android, iPhone, orologi e altro ancora, i clienti possono gestire il loro carrello della spesa mentre sono a casa o in movimento“.