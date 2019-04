Era ad Hollywood quando ha avuto il malore. Walter Nudo si trovava negli Usa per un provino, ma il suo soggiorno statunitense è stato annullato a causa di due ischemie che lo hanno costretto ad un ricovero immediato. Appurato il problema, grave e urgente, l’attore ha deciso di tornare in Italia dove è stato operato all’ospedale Monzino di Milano. E ieri sera su Instagram, Walter ha annunciato ai suoi fan che l’intervento è andato bene, anche se, dato il delicato problema, la riabilitazione e il post operazione non saranno semplici.

“Ciao ragazzi, fatto l’intervento: è andato bene! – scrive Nudo su Instagram pubblicando la propria foto nel letto d’ospedale – Ho un sacco di emozioni che in questo momento stanno attraversando il mio cuore! SONO COSÌ GRATO di aver ricevuto così tanto amore dalla mia famiglia, da vecchi e nuovi amici da tutto il mondo, da persone che conoscevo appena, da persone che non ho mai incontrato… ma che non hanno esitato ad esserci con i loro pensieri e parole, a sostenermi, ad accarezzare il mio cuore che in quel momento aveva bisogno di aiuto, riempiendolo a distanza, con l’amore che avevano nei loro cuori!!! GRAZIE!!! SONO COSI GRATO di aver vissuto un’esperienza così incredibile che mi ha dato la possibilità di conoscere e capire di più sulla vita, di incontrare persone incredibili, dei veri eroi, sia in America che qui in Italia; che hanno studiato, fatto sacrifici, per capire e imparare tecniche, per poi dedicare la maggior parte del tempo della loro vita a migliorare e salvare la vita degli altri ! Questa volta non ho incontrato solo medici e infermieri, che hanno tutti il massimo del mio rispetto, ma medici e infermieri che sistemano i cuori!!! Il nostro cuore non è solo un organo, è L’ ORGANO…quello che ci fa sentire la vita e soprattutto l’essenza di tutto: l’AMORE !!! Aggiustando la parte meccanica del cuore sono sicuro al100% in maniera indiretta, che questi “angeli con la mascherina” fanno molto di più: danno la possibilità a tutti noi pazienti, di sistemare anche la nostra vita emozionale una volta per sempre! GRAZIE!!! E infine ma non ultimo, SONO COSI’ GRATO a Dio che mi da’ ogni giorno la possibilità di imparare qualcosa in più in questo meraviglioso viaggio che è la vita! GRAZIE!!!“.

Un messaggio commovente e concitato quello di Walter Nudo, che ha voluto rincuorare i propri fan, i quali si augurano di vederlo presto sui teleschermi, più bello e affascinante che mai.