Weekend e festività tra natura e cultura a Zurigo: su due ruote è meglio

In primavera Zurigo rifiorisce: molti musei presentano mostre straordinarie e gli eventi si susseguono. Chi vuole trascorrere il proprio tempo libero all’aria aperta può visitare le vie storiche e gli scorci incantevoli della città o i mercati settimanali che vendono prodotti regionali freschi e a “chilometro zero”, oppure può rilassarsi sulle terrazze e nei locali con dehors della città. Le temperature miti sono perfette per stare all’aperto e farsi delle lunghe passeggiate o, meglio ancora, godersi la città in bicicletta.

I tratti urbani di Zurigo, i fiumi cittadini, il lago dalle limpide acque e i fitti boschi a pochi passi dalla città possono essere esplorati benissimo su due ruote. Mentre itinerari extraurbani che partono direttamente dal centro, di lunghezze e difficoltà diverse, che portano alla Svizzera delle origini, nel Canton Svitto, alle imponenti cascate del Reno, vicino al confine tedesco, o alla graziosa cittadina di Rapperswil, sono ben segnalati con un logo azzurro su sfondo rosso e il simbolo della bicicletta.

Anche gli amanti della mountain bike trovano qui numerosi itinerari da percorrere con le due ruote, che si tratti di lunghi tour rilassanti, attraverso gli splendidi paesaggi che circondano il Lago di Zurigo, o di adrenalina pura, sui tracciati più ripidi, nella Regione di Zurigo. Si può scegliere tra lunghi tragitti, come i 65 chilometri tra Zurigo e Einsiedeln, o avvincenti tracciati corti sulle colline zurighesi.

Per chi invece vuole godersi i percorsi urbani ciclabili, a Zurigo esistono diversi noleggi bici e sistemi di bike sharing che funzionano senza infrastrutture fisse, in questo modo, è possibile ottenere in maniera semplice e veloce una bicicletta in città. Quando si tratta di andare in bici a Zurigo è bene osservare alcuni consigli per arrivare a destinazione in sicurezza, quali: utilizzare le piste ciclabili segnalate in giallo, chiedere un casco al noleggio bici, andare solo dove è consentito circolare (non sui marciapiedi e non nella Bahnhofstrasse), usare le mani per indicare l’intenzione di svoltare, gonfiare bene le ruote (in centro ci sono numerose pompe pubbliche e gratuite). Zurigo mette ogni giorno a disposizione gratuitamente tante city bike, eBike e biciclette per bambini, presentando un documento d’identità valido e fornendo una cauzione di 20 Franchi Svizzeri. Le biciclette possono essere noleggiate in diversi punti della città.

Per coloro i quali invece volessero girare per la città in bicicletta senza fatica, l’ideale potrebbe essere il tour guidato in e-bike attivo dal primo maggio. Con le “stilose” e-bike di EGO Movement, il tour parte dal centro e si snoda nel vivace quartiere di Zürich-West, con i suoi ex capannoni industriali, che oggi ospitano ristoranti, negozi o gallerie d’arte. Una breve salita, che, grazie alle bici elettriche, si affronta senza difficoltà, porta alla funivia Rigiblick, dove si apre una bella vista sul centro di Zurigo. Poco dopo, si scende verso il lago passando da graziosi quartieri residenziali. Nel farlo, si toccano vari simboli della città, come l’Università e la chiesa di Grossmünster. Arrivati al Lago di Zurigo, si prosegue per un incantevole tratto sulle sue rive, sino all’imbarcadero del porto di Enge. Sempre su piste ciclabili sicure, si attraversa poi il Kasernenareal e si torna al punto di partenza nella Europaallee (Tour per piccoli gruppi di max. 9 persone, costo per adulto: 34 euro circa).

Zurigo

Al centro dell’Europa e della Svizzera, affacciata sull’omonimo lago, attraversata dal fiume Limmat e attorniata dalle Alpi, Zurigo propone un’offerta unica che coniuga più di 50 musei, oltre 100 gallerie d’arte, boutique di prestigio di stilisti internazionali e zurighesi, numerosi ristoranti e locali trendy in particolare nei vecchi quartieri industriali riconvertiti, intensa vita notturna, avvenimenti per adulti e bambini. Una delle città con la miglior qualità della vita al mondo, Zurigo si raggiunge da Milano in sole 3 ore e mezzo di treno e un’ora d’aereo.