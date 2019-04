Azioni spettacolari in luoghi da sogno. Il terzo e ultimo episodio della serie in prima visione “Wild Caraibi”, in onda domenica 28 aprile alle 21.15 su Rai5, racconta le isole di Roatán e Cayos Cochinos, dove imperversano i veri “pirati dei Caraibi”: gli squali. Qui nessun animale, preda o cacciatore, sopra o sotto l’acqua, può fare a meno di una strategia di sopravvivenza.