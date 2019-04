Barriere coralline e uccelli rari: specie diverse imparano a collaborare per il bene delle future generazioni. Il secondo episodio della serie in prima visione “Wild Caraibi”, in onda domenica 21 aprile alle 21.15 su Rai5, racconta le creature che abitano le coste e le isole caraibiche. Ogni anno in uno straordinario spettacolo sincronizzato le barriere coralline vengono ricolonizzate mentre le foreste pluviali dell’entroterra con i loro Quetzal si trasformano in uno scenario altrettanto magico.