Xylella, Centinaio: “Chiederemo 200 milioni all’Ue”

“Sappiamo che ci vogliono molti più soldi per la questione Xylella, 300 milioni in totale, come ha detto il ministro Lezzi quando è venuta qui in Prefettura. Vorrà dire che gli altri 200 milioni di euro li andremo a chiedere all’Europa, come e’ stato promesso dai Commissari”. Lo ha detto il ministro per l’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, a conclusione del vertice in Prefettura a Lecce sull’emergenza Xylella.

“Le risorse al momento a disposizione – ha precisato il ministro – sono 100 milioni di euro, di cui 53 milioni di euro subito per la Xylella, 34 milioni di euro per le gelate”.