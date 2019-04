Xylella, Unaprol: “Nel Lazio nessun caso, esclusa la presenza”

“Non c’e’ nessuna emergenza Xylella nel Lazio. La situazione e’ monitorata e sotto controllo”. Lo ha detto il presidente Unaprol-Consorzio Olivicolo Italiano David Granieri a seguito di notizie di organi stampa nazionali sul timore che la fitopatologia dalla Puglia possa raggiungere anche la Capitale e il Lazio.

“Nel territorio del Lazio – ha precisato il presidente del Consorzio Olivicolo Italiano- stiamo monitorando la situazione con unita’ ad hoc specializzate e non ci risulta alcuna contaminazione”. “Certo – ha osservato – vista la problematica che e’ mondiale, e non riguarda solo gli olivi ma anche alberi da frutto e flora mediterranea, non e’ da escludere a priori un futuro contagio. Il batterio potrebbe arrivare da acquisto di piante o con piante ornamentali, ma al momento – ha concluso Granieri – escludo una presenza di Xylella nel Lazio”.