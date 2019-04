Zero Robotics, concluso il campionato italiano

Zero Robotics è una competizione internazionale di programmazione di robotica aerospaziale, che si basa sulla programmazione di speciali robot denominati SPHERES, situati all’interno della ISS.

Il Campionato mondiale si è concluso a fine gennaio, con risultati lusinghieri per gli studenti italiani che hanno raggiunto ancora una volta il podio. Fra le nazioni europee, infatti, l’Italia è di gran lunga quella con il maggior numero di scuole partecipanti ed è l’unica a poter organizzare un suo campionato nazionale.

Il concorso, per la parte italiana, è organizzato dal Politecnico di Torino, dall’Università di Padova, dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, dalla Rete Robotica a Scuola e dall’Agenzia Spaziale Italiana.

Lo scorso 11 aprile, presso il Centro Ettore Majorana di Erice, si sono tenute le finali della competizione, che ha visto coinvolte 22 squadre provenienti da scuole superiori di tutto il territorio nazionale. I team hanno sviluppato dei programmi che controllano, in maniera completamente autonoma, gli SPHERES.

La classifica finale del Campionato Italiano Zero Robotics 2018/19 ha visto sul podio le squadre del Liceo Scientifico “Volta” di Spoleto (1°), del Liceo Scientifico “Ferraris” di Torino (2°) e quella congiunta dell’Istituto Superiore “Natta” di Rivoli e del Liceo Scientifico “Juvarra” di Venaria Reale (3°).