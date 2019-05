Dal 25 maggio al 2 giugno la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla

“Dare visibilità alla sclerosi multipla (Sm)” è il claim della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, declinato da quello della campagna promossa dall’Msif (Federazione Internazionale della Sm) in occasione della Giornata Mondiale dedicata alla sclerosi multipla che quest’anno si celebrerà il 30 maggio.

La Settimana nazionale costituisce il consueto appuntamento di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – con l’informazione sulla malattia. Una settimana ricca di appuntamenti per far sì che di sclerosi multipla si parli. Perché è fondamentale che di questa malattia ciascuno, anche se non direttamente coinvolto, ne riceva informazioni corrette, per comprenderne difficoltà e complessità, senza dar credito a “luoghi comuni”.

“Rendere visibile” la sclerosi multipla vuol dire che la sclerosi multipla non sia un ostacolo alla vita di tante persone, ma sia parte della vita stessa: per Aism rappresenta l’impegno a fare in modo che la sclerosi multipla, condizione di vita di tanti giovani e di tante persone, sia una sfida che nessuno deve affrontare da solo, ma tutti insieme. È così che la sclerosi multipla si può vincere davvero, ogni giorno”, dichiara Angela Martino presidente Nazionale di Aism. Anche quest’anno, la Settimana Nazionale della SM si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, e si terrà dal 25 maggio al 2 giugno.

Un’occasione per guardare alla sclerosi multipla anche negli aspetti più nascosti, informando sugli ultimi sviluppi della ricerca, quella ricerca concreta, che mette al centro la persona con sclerosi multipla e che permette di avere oggi una migliore qualità di vita ma nel frattempo segna il passo a quelle che sono le basi concrete per trovare un domani la cura definitiva che oggi ancora non esiste. Ma non si parlerà solo di ricerca. Anche l’advocacy e i diritti delle persone avranno un peso centrale: bisogni e diritti delle persone con sclerosi multipla rappresentano il senso e l’impegno dell’Agenda della sclerosi multipla 2020 e il del Barometro della Sclerosi Multipla 2019, la fotografia della sclerosi multipla aggiornata ogni anno dall’osservatorio Aism.

Come di consueto i due documenti saranno presentati alla comunità e alle Istituzioni in occasione della Giornata Mondiale della Sm, il World Ms Day, celebrata, ogni anno, il 30 maggio, in 70 paesi del mondo. Una giornata giunta alla undicesima edizione voluta da Aism con la Federazione Internazionale della sclerosi multipla . Alla Settimana Nazionale della sclerosi multipla è legato il 45512, numero solidale di Aism: per garantire il sostegno a progetti di ricerca legati alla forma progressiva di sclerosi multipla, la forma più grave, a oggi orfana di trattamenti efficaci. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare personale Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, Iliad, CoopVoce, Tiscali; di 5 euro da chiamata da rete fissa Twt, Convergenze e PosteMobile; di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, e Tiscali.

La sclerosi multipla, grave malattia del sistema nervoso centrale, è la prima causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali. Cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante, colpisce una persona ogni 3 ore, viene per lo più diagnosticata tra i 20 e i 40 anni in maggioranza nelle donne con un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini. Le persone con SM sono 3 milioni nel mondo, 700 mila in Europa e 122 mila solo in Italia.