Il 5 Maggio la Giornata Mondiale della Risata: il riso abbonda sulla bocca degli amanti

In occasione della Giornata Mondiale della Risata, che ricorre ogni prima domenica di maggio, Ticket to Love, la campagna dedicata al benessere sessuale di IBSA Farmaceutici Italia, esalta i benefici che derivano dalla buona attività sessuale, tra i quali, appunto, la risata.

“Il riso è una attività tipicamente umana. Noi non mostriamo i denti per dimostrarci aggressivi, ma per comunicare proprio il contrario. Ridere serve ad abbassare le barriere relazionali proprie e altrui e costituisce un presupposto fondamentale per la seduzione – ha commentato in merito il Prof. Emmanuele A. Jannini, Ordinario di Endocrinologia e Sessuologia Medica dell’Università Tor Vergata di Roma – L’Università del Maryland, da tempo attiva nella ricerca su temi correlati alla sfera sessuale, ha scoperto che la risata aumenta l’afflusso sanguigno e provoca la dilatazione dell’endotelio, il vero, principale, organo sessuale: il responsabile, per intenderci, di erezione e lubrificazione. Ridendo di cuore, inoltre, riduciamo l’attività degli ormoni da stress quali cortisolo e adrenalina” ha concluso Jannini.

Ridere di gusto significa ridurre le distanze interpersonali, entrare in sintonia con la persona con cui si condivide la risata e rendersi di conseguenza più disponibili alla seduzione. Anche la cinematografia racconta il potere della risata: l’altera e algida Jessica Rabbit non ha potuto resistere al fascino comico del compagno Roger, coniglio non certo emblema di mascolinità, ma sicuramente in grado di dispensare risate e buonumore; così come l’affascinante e famosa Julia Roberts in Notting Hill cede senza neanche troppe barriere all’ironia british di Hugh Grant nei panni di un dimesso libraio londinese; o come dimenticare la cena tra Julia Ormond e Harrison Ford in Sabrina, dove nella risata complice tra i due l’arte della seduzione trova il suo massimo momento di sublimazione.

Ridere in coppia è quindi un’attività importante tanto per cementare l’intesa, quanto per favorire l’attività sessuale. La risata va tuttavia controllata e gestita; ridere di qualcosa di offensivo o tabù per l’altra persona può al contrario diventare controproducente.

“In caso di défaillance sessuale è fondamentale che la risata non venga interpretata come gesto di scherno o di compatimento; in quel caso sarebbe peggiore di una aperta manifestazione di disappunto – prosegue il Prof. Jannini – Quando si verificano problemi di erezione, occorre che il partner sappia manifestare serenità e non sottolinei il fallimento. Piuttosto, sarebbe utile suggerire un confronto con il medico per trovare delle soluzioni, prima che il sintomo sessuale si aggravi; cercare una soluzione terapeutica, un Ticket to Love, che permetta di ritornare ad amarsi ridendo” ha concluso il Prof. Jannini.