Allarme Plastica: per l’80% degli italiani si è vicini a un disastro ambientale

Crescono la consapevolezza dei cittadini sullo stato di salute del pianeta e l’attenzione come consumatori nei confronti delle aziende in tema di impatto ambientale e uso della plastica. Negli ultimi 4 anni infatti la conoscenza qualificata sui temi ambientali da parte dei cittadini segna un +65% e inoltre l’80% degli italiani dichiara di avere il timore di essere alle soglie di un disastro ambientale. E se il 50% (1 su 2) pensa che l’allarme plastica sia un problema molto serio, oltre 1 italiano su 3 ritiene che sia dovere delle aziende offrire risposte concrete per la riduzione dell’uso della plastica nelle confezioni dei prodotti venduti.

Lo rivela il primo studio Ipsos dedicato al tema della plastica dal quale emerge come il plastic-free “rappresenti un’opportunita’ unica da cogliere e una scelta strategica per le aziende”. Secondo Ipsos il 74% della popolazione italiana pensa di aver contribuito personalmente alle isole dei rifiuti negli oceani e che il packaging per il 41% e’ il primo fattore di sostenibilita’ su cui viene valutato un brand. Il 53% dichiara di acquistare prodotti realizzati con materiali riciclati. Per il 52% emerge il desiderio di trovare marche che permettano di fare la differenza nel mondo.