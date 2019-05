A Palermo il convegno internazionale dei terrapiattisti, atteso anche Grillo “ma è meglio se non viene”

“Beppe Grillo tempo fa aveva annunciato la sua presenza ma fino ad oggi non ci ha dato alcuna conferma. Se dovesse venire potrebbe non avere più spazio nella sala conferenze perché ci sono solo cento posti e i posti, tutti a pagamento, sono quasi tutti assegnati. In ogni caso, farebbe bene a non venire perché non ha rispettato i venti punti iniziali del Movimento cinque stelle e siamo molto delusi…“. E’ quanto dichiarato da Calogero Greco, uno dei relatori del convegno nazionale sul terrapiattismo che si terrà domani a Palermo, all’Hotel Garibaldi. Tra gli ospiti è atteso anche Beppe Grillo, come aveva annunciato lo stesso comico e garante del M5S. Ma per ora la sua presenza è in dubbio. “Non sappiamo se è una boutade – dice Albino Galuppini, autore del libro Quaderni dalla Terra piatta – Ma in ogni caso ci ha dato visibilità. Se si presenta qui non potrebbe entrare perché non è né un deputato né un pubblico ufficiale ma un privato cittadino. Se non ci sono più posti e lui vuole forzare l’ingresso saremo costretti a chiamare le forze dell’ordine“.

Sia Galuppini che Greco si definiscono “ex attivisti del M5S“. “Ma dopo avere disatteso tutte le promesse fatte, compresa l’uscita dall’euro abbiamo cambiato idea – dice ancora Calogero Greco, che non vuole dire ai giornalisti il mestiere che fa – Aspettiamo le prossime ore per capire se verrà o meno. Come dice la canzone ‘Lo scopriremo solo vivendo…“.

“La Nasa non è mai stata nello Spazio. Forniscono solo immagini computerizzate e sono tutte immagini finte e lo sbarco sulla Luna è stato finto“. Ne è convinto Calogero Greco. “Non sono mai stati in orbita – dice ancora – abbiamo fatto degli studi. La prova è data dall’acqua che non può curvare, non può stare su un cilindro“. E anche la forza di gravità “è una invenzione“. “Il Polo Nord è al centro della terra piatta – dice ancora Calogero Greco- se la fai da Polo a Polo non la puoi fare perché c’è il Trattato di Antartide che te lo vieta“.